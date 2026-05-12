【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.3円台の試練を乗り越えV字回復、9.6円突破で新ステージ入りを伺う 先週（5月4日～5月11日）のまとめ 先週のランド円は、週前半の円買い圧力を驚異的な回復力で撥ね除け、強気なトレンドを再開させる1週間となった。一時は他通貨と同様に急落する場面があったものの、高金利通貨としての魅力（キャリートレード）に支えられ、週末にかけては直近高値を