【通貨別まとめと見通し】南アフリカランド円：9.3円台の試練を乗り越えV字回復、9.6円突破で新ステージ入りを伺う



先週（5月4日～5月11日）のまとめ

先週のランド円は、週前半の円買い圧力を驚異的な回復力で撥ね除け、強気なトレンドを再開させる1週間となった。一時は他通貨と同様に急落する場面があったものの、高金利通貨としての魅力（キャリートレード）に支えられ、週末にかけては直近高値を更新する力強い推移を見せた。



週初の軟調と9.3円台での底打ち（5月4日～5月5日）

週明け、9.42円付近からスタートしたランド円は、ゴールデンウィークの流動性低下に乗じた円買い戻しに押され、5日（火）には一時9.3167円まで下落した。しかし、この水準は前回の下値支持線として意識されており、安値圏ではすかさず断続的な買いが入る底堅い展開となった。



急落からの急反発「V字回復」（5月6日～5月7日）

6日（水）、一時的な急落で9.3869円を付ける場面があったものの、その後は他通貨を凌駕するスピードで反発。翌7日（木）には、欧州時間からNY時間にかけて一気に買いが加速し、週間最高値となる9.6300円まで吹き上がった。これにより、週初の下落分を完全に帳消しにする「全戻し」以上のパフォーマンスを見せた。



9.5円台での高値揉み合いと週越え（5月8日～5月11日）

週後半から週末にかけては、急騰の反動による利食い売りに押され、一時9.50円台まで押し戻される局面もあった。しかし、週明け11日（月）には再び買われ、一時9.6103円まで浮上。終値でも9.58円付近を維持し、依然として上値を追う意欲が強いことを示唆しながら週を越えた。



テクニカル分析

トレンド： 「強気」。週足・日足レベルでの上昇チャネルが完全に維持されており、先週の9.3円台への押し目が絶好の「拾い場」となった形である。現在は9.6円台という厚いレジスタンスを突破できるかどうかの瀬戸際にある。



レジスタンス1： 9.63（5月7日の戻り高値・直近の壁）

レジスタンス2： 9.75（4月中旬の年初来高値・重要目標）

サポート1： 9.50（心理的節目・直近の押し目）

サポート2： 9.32（先週の岩盤支持線）



RSI (14時間足):

11日の反発を受け、現在は60～63付近で推移。過熱感はなく、さらなる上昇余地を残している。50を下回らない限り、強気相場が継続していると判断できる。



MACD:

ゼロライン付近でシグナル線を上抜けた状態をキープ。ヒストグラムはやや縮小気味だが、依然としてプラス圏を維持しており、上昇トレンドが継続中であることを示している。



今後のポイント・見通し

今週は、「9.63円を明確に突破できるか」と、「南アの国内情勢・資源価格の動向」が焦点となる。



【メインシナリオ】9.6円台定着から年初来高値更新へ

南アフリカの主要輸出資源（金やプラチナ）の価格が安定し、リスクオンの地合いが続く場合、再び9.63円を試す展開となる。ここを明確にブレイクすれば、ショート勢の投げ売り（買い戻し）を巻き込み、年初来高値である9.75円、さらには大台の10円を目指す長期的な上昇波動に乗り出す可能性が高い。



想定レンジ： 9.50 - 9.75



根拠： 高金利を背景とした底堅いインカムゲイン狙いの買い。テクニカル的なV字回復によるトレンドの強化。



【対抗シナリオ】利益確定売りによるレンジ回帰

9.6円台後半で上値の重さが意識され、日本当局による介入への警戒感から他クロス円が崩れた場合、連れ安するリスクがある。ただし、その場合も9.4円台を維持できれば、中長期的な上昇トレンドは崩れないだろう。



想定レンジ： 9.35 - 9.60



根拠： 上値の重さと介入リスク。新興国通貨特有の利益確定売りの速さ。



総評

先週の南アランド円は、一時的な円高局面を見事に克服し、高金利通貨としての強さを遺憾なく発揮した。特に9.3円台からの反発の勢いは、市場のランド買い意欲が非常に強いことを証明している。



今週中に先週高値の9.63円を突破し、一段上のステージで定着できるか。リスク管理としては、突発的な円買いへの警戒は緩められないが、チャート形状は非常に良好であり、「押し目買い・高値追い」の両面で強気のスタンスを維持できる局面と言えるだろう。



今週の主な予定

南アフリカ

05/12 18:00 雇用統計 （2026年 第1四半期） 前回 31.4% （失業率）

05/12 20:00 製造業生産高 （3月） 予想 0.6% 前回 -2.2% （前月比）

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