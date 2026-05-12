タレントの三田寛子（60）が11日、自身のインスタグラムを更新。3人の息子たちから贈られた母の日のプレゼントを満喫した笑顔満開のショットを披露した。「2PMの6人の最高なステージありがとうございました日本デビュー15周年おめでとうございます」とつづった。「息子たちからのプレゼントのおかげでキラッキラの2日間とっても嬉しい母の日となりましたありがとう」と記し、3人の息子たちからの母の日のプレゼ