【その他の画像・動画等を元記事で観る】 SEKAI NO OWARIが本日5月12日24時24分放送の日本テレビ系音楽番組『夜の音 ｰTOKYO MIDNIGHT MUSICｰ』に出演。ちゃんみなと今夜だけのスペシャルステージを披露する。MCは、お休み中の菊池風磨（timelesz）に代わり、田中樹（SixTONES）が担当。 ■なぜFukaseは未発掘の才能を次々と発見できるのか？ Fukase（Vo）をはじめとするメンバーの独創的アイデアによる楽曲とラ