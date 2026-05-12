グローバルボーイズグループ・JO1（川尻蓮、川西拓実、木全翔也、金城碧海、河野純喜、佐藤景瑚、白岩瑠姫、豆原一成、與那城奨）がブランドアンバサダーを務める「Sorule（ソルレ）」の新ビジュアルが公開された。【ソロ写真】去り際に…にっこりと手を振るJO1・川尻蓮今回の新ビジュアルには、新商品「ソフニングミルクR」と「ソフニングオイルミストR」のパッケージカラーともリンクするブルーの世界観の中、やわらかな心地