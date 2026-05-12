少年院を出院したアイドルとして知られる戦慄かなの（27）と、元ZOCのKATY（かてぃ、27）によるアイドルユニット「悪魔のキッス」が、12日までに新曲「ERA」のミュージックビデオ（MV）を公式YouTubeチャンネルで公開。お互いの体にタトゥーを施すシーンが反響を呼んでいる。戦慄は自身のインスタグラムのストーリーズにMVのキャプチャー画像を貼り付け「お互いに名前を刻みました」と報告。続く投稿では「今回も私がディレクショ