和食ファストフード店『なか卯』から新たな海鮮丼が登場する。2026年5月13日から売り出されるのは「漬け旨サーモン丼」を含む3メニュー。アトランティックサーモンと3種の多彩なタレを合わせた新商品とは、いったいどんな味わいなのか。やわらかさが特長のサーモンを贅沢に盛り付け！2026年5月13日から発売する3種のサーモン丼は、「上質な脂と、やわらかな身質が特長のアトランティックサーモンを使用」（同社）した贅沢な商品。