記者会見する南極条約協議国会議議長の宇山秀樹氏（右）＝12日午前、広島市南極の積極的な科学調査に取り組む各国が、平和利用や環境保護などを議論する「南極条約協議国会議」の開会式が12日、広島市の広島国際会議場で開かれた。参加各国が一堂に会する本会合も始まり、議論が本格化した。議長に選出された外務省の宇山秀樹担当大使は記者会見し「法の支配に基づく国際秩序が大きく揺らいでいるが、南極では協力を進めるとい