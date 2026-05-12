アサヒビールは12日、『アサヒスーパードライ 爽快辛口』を6月16日から数量限定で発売すると発表した。【写真】くぅ〜〜飲みてぇ…キンキンに冷やすと美味しい『爽快辛口』『アサヒスーパードライ 爽快辛口』は、通常の『アサヒスーパードライ』と比べて炭酸ガス圧を高めることで、飲みごたえを向上させている。“キンキン”に冷やすことで、液中により多くの炭酸ガスが溶け込み、“キレのよさ”を感じやすくなり「スーパー