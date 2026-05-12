健康診断や人間ドックの検診サービスを行う施設が愛知県名古屋市に6月1日開業するのを前に5月11日、内覧会が開かれました。「名古屋栄セントラルクリニック」は、6月11日にオープンするザ・ランドマーク名古屋栄に医療法人「松柏会」が新築移転したものです。内覧会で芳野純治理事長は「健康な未来をみなさんが実現できるよう支援していきたい」と挨拶し、テープカットをして新たな施設の誕生を祝いました。新築移転されたクリニッ