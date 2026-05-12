元衆院議員で現在はコメンテーターとして活躍する金子恵美氏が１２日、ブログを更新し、息子から母の日に受け取った感動のメッセージを明かした。金子氏は先月２８日、急性仙腸関節炎で約２週間の絶対安静が必要と診断されたことをブログで報告。療養中のレギュラー番組は、自宅からのリポート出演に切り替えていた。その後、今月８日からスタジオに復帰している。金子氏はブログに「週末は『母の日』でしたが、私は予定があ