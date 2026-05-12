TWICE・ジョンヨンの近況が話題を集めている。日本で撮影されたような写真が、まるで妖精のようだと注目されている。【写真】全盛期再来、妖精ビジュのジョンヨンジョンヨンは5月11日、自身のインスタグラムを更新。四つ葉のクローバーの絵文字とともに、複数枚の写真を投稿した。公開された写真には、日本の街中で撮影中のジョンヨンの姿が収められている。カジュアルなスタイリングで路地や植え込みの前に立つ姿から、しゃがみ込