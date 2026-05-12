お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、３児の母のタレント・藤本美貴が、子どもをハグする母の日ショットを公開した。藤本は１２日までに自身のインスタグラムを更新。「母の日こちらこそありがとう」と記し、子どもたちから贈られた手紙の写真や、子どもとギュッと抱き寄せるショットをアップした。この投稿には、「幸せな時間ですねー」「素敵すぎる」「宝物ですね！」「可愛いの渋滞子供達にとって、最強の自慢