◆プロバスケットボール男子りそなＢリーグチャンピオンシップ準々決勝千葉Ｊ―群馬（１１日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）第３戦が行われ、東地区２位の千葉Ｊがワイルドカードの群馬に７２―６８で勝利し、準決勝進出を果たした。９日の第１戦を落として崖っぷちとなった状況から２連勝で、４強に駒を進めた。１５日からは準決勝が行われ、長崎・ハピネスアリーナで西地区優勝の長崎と対戦する。途中出場したスモール