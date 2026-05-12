横浜市営バス（資料写真）横浜市が市営バスの運賃を現在の大人２２０円から２４０円に引き上げる方針であることが１１日、複数の関係者への取材で分かった。運賃の上限額を２７０円とする条例改正案を１５日開会予定の市会第２回定例会に提出する予定。関係者によると、市会で改正案が可決された後も国土交通相に認可申請する手続きなどが必要で、実際の値上げは２０２７年１月ごろを見込むが、変更の可能性もある。