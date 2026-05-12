阪神・森下翔太外野手（２５）が１１日、敵地・神宮での首位攻防戦に向けて意気込みを示した。１２日からヤクルト２連戦。初戦の相手先発・吉村、２戦目に先発予定の山野とは、通算成績でいずれも打率４割以上の好相性を誇っている。チームは１分けを挟み、カード初戦は５連敗中。再び連勝街道を目指し、背番号１が攻撃陣をけん引していく。過度な気負いもなければ、悪いイメージも当然ない。１２日からは１ゲーム差で追う首位