若松ボートの「トータルプロデュースカップ」は１１日、準優勝戦が行われた。岡祐臣（４２＝三重）は、１０Ｒで５号艇・藤丸光一の前づけで３コース発進。コンマ１５のＳから豪快にまくって快勝し、２節連続となる優出を決めた。「行き足から伸びは全速で行ければいい。中堅上位。ただ、乗りにくい。土井選手には部分部分で行かれるが、優勝戦は似た感じかな」と感触はまずまず。「やれるだけのことはしっかりやる」と、今年Ｖ