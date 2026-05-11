万が一の事態に備えて金属板で覆われ、厳重に密閉されたチャンバー内で、目にもとまらぬ速さで回転し始めるローターブレード。NASA（アメリカ航空宇宙局）のジェット推進研究所（JPL）が公開したこちらの動画には、次世代の火星探査の鍵を握る重要なテストの様子が収められています。【▲ 次世代火星ヘリコプター用ローターブレードのテスト実施を伝えるJPLの動画（英語）（Credit: NASA/JPL-Caltech）】JPLによると、2026年3月に