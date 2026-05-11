大手アパレルのユナイテッドアローズは11日、社名を「TABAYA（タバヤ）ホールディングス」に変更し、10月に持ち株会社制に移行すると発表した。4月に設立した事業会社がユナイテッドアローズの名前を引き継ぎ、店舗ブランド名も維持する。「タバヤ」はユナイテッドアローズの和訳につながる「束ねる矢」の略語を意味すると説明。今後、グローバル化を進める方針で、日本の会社と分かるよう和名を意識したという。