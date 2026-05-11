秋田朝日放送 鈴木知事は11日の定例会見で、次回の３者協議で新スタジアムの金額規模や事業費を決めていきたいとの考えを述べました。 県は新スタジアムの費用負担について、国の補助金を使用し、ブラウブリッツが半分、残りを市と県で折半する２：１：１の割合を提示していますが、クラブはまだ合意していません。今週１４日に開く今年度２回目の３者協議では、事業費や費用の負担割合をすり合わせる予定です。鈴木知事
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