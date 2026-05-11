Image: 内藤青也 最近はもう、充電するものすべてが、なんとなく怖いんだ…助けてJackery。ポータブル電源で一番大切なこと、それは信頼性（断言）。ハードなアウトドア環境でも、災害などの非常事態下でも安定して電気が使えること。そして、発火などのリスクがまったくのゼロであること──それすなわち“信頼”に尽きると思います。でも…そもそも何を根拠に信頼すればいいの？ どのメー