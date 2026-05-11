宇宙関連サービスを展開するSpace BD株式会社は2026年5月11日、和歌山県立田辺工業高等学校で、宇宙産業人材実践型育成プログラム「HURDLES（ハードルズ）」を提供すると発表しました。和歌山県の令和8年度予算事業「成長産業を支える人材育成事業」を受託して実施される取り組みです。これまで「HURDLES」は主に大学や企業向けに展開されてきましたが、高校の教育現場に導入されるのは今回が初の事例となります。田辺工業高校の高