イランでの戦闘終結に向け、焦点のひとつとなっているのが中東レバノンです。そのレバノンではイスラエルとの停戦合意後もイスラエル軍からの攻撃が続いています。特に南部では空爆が繰り返され、連日多くの死傷者が出ています。そうした中、南部の町・ナバティエで医療活動を行う日本人医師がJNNの取材に応じました。国境なき医師団の救急医・渡邉紗耶香さん。国境なき医師団 救急医渡邉紗耶香さん「ひどい方だと足が切断