カルディコーヒーファームの公式サイトでは、全国各地のセール情報が随時更新されています。2026年5月7日現在発表されている、5月12日以降の「お客様感謝セール」の情報をまとめました。神奈川や埼玉など...「お客様感謝セール」は、オリジナルコーヒー豆が特別価格、オリジナルコーヒー豆を除く商品が店頭表示価格から10％オフに。オリジナルコーヒー豆の購入は1人様10個までの個数制限があります。対象店舗は以下の通りです。【5