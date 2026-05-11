BTSの影響で、世界中の小、中、高校で、韓国語を学ぶ学校が増えたという。韓国通信社の聯合ニュースは10日「BTS効果？海外小中高校の韓国語授業が、4年で54％急増」の見出しで「ここ4年で54％も増加した。海外の学校で韓国語を学ぶ生徒数は23万6000人になった」と報じた。韓国の国会教育委員会所属の国会議員が、文化体育観光部（文部科学省）から受領した資料によると「昨年末時点で韓国語クラスを運営している海外の学校数は合