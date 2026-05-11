９日、海口市の騎楼老街を散策する外国人観光客。（海口＝新華社記者／郭程）【新華社海口5月11日】海南自由貿易港の建設が進展する中国海南省海口市で、観光の国際化が一段と加速している。100年の歴史を持つ騎楼老街は南洋建築の風情と生活の息遣いを伝える文化的象徴となっており、多くの外国人観光客が訪れる。９日、海口市の騎楼老街を散策する外国人観光客。（海口＝新華社記者／郭程）９日、海口市の騎楼老街で買い物をす