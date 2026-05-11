大阪人のほとんどが知っているであろう、阪神高速道路の真横に建つ“バウムクーヘンを半分に切ったような見た目のレトロビル”に、実は住むことができた！その家賃はなんと約7万円。どんな人が暮らしているのか、カメラが迫った。 【TVer】大阪・桜川“バウムクーヘンみたいなレトロビル”1階ギャラリー兼ショップで“激アツすぎるオリジナルグッズ”を発見！ ©️ABCテレビ “バウムク