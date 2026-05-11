ソフトバンクは１１日、蓄電池の開発・製造に参入すると発表した。２０２５年に取得した堺市のシャープの工場跡地に、開発から製造まで一貫して手がける生産拠点を設ける。２７年度にも、現在主流のリチウムイオン電池と同等以上のエネルギー効率ながら、発火リスクは低い次世代蓄電池の製造を始める計画だ。蓄電池の開発、製造では、韓国の新興企業２社と協業する。主原料には日本国内で調達可能な亜鉛やハロゲン化物、電解液