韓国の安圭伯（アン・ギュベク）国防部長官は11日午前（現地時間）、米国ワシントンD．C．近郊の国防総省（戦争省）庁舎でピート・ヘグセス国防長官と会談する。昨年11月3〜4日に韓国で開かれた第57回韓米安保協議会（SCM）のためにヘグセス長官が訪韓したことはあるが、安長官が就任後に米国を訪れたのは今回が初めてだ。10日、ワシントンD．C．近郊のダレス国際空港を通じて入国した安長官は、11日午前のヘグセス長官との韓米国