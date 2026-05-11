Ｂ１レバンガ北海道は１１日、ＰＦケビン・ジョーンズ（３６）との契約満了、Ｃジャリル・オカフォー（３０）の退団を発表した。ジョーンズは２０２５―２６シーズンから加入し、1年目から選手による投票で主将に選ばれるなど、その人柄とキャプテンシーで厚く信頼され、今季も主将としてプレー面、精神面の両方でチームをけん引。正確無比なターンアラウンドシュートや、勝負所で決め切る３点シュートなど、チームを勝利に導