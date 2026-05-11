インド首相国民に燃料使用や海外旅行、金購入控えるよう呼びかけ インドのモディ首相は在宅勤務を推奨し、不要不急の海外渡航、金購入を控えるよう呼びかけた。 米イラン戦争による原油価格高騰を受け国民に自粛を呼びかけ。 燃料使用の削減と移動の自粛。ガソリンやディーゼル、ガスを慎重に使用するように、必要な分だけを使用するよう努力しなければならない。在宅勤務やオンライン会議など新型コロナウイルス