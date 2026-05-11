日銀は１１日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が３．３０倍、「同１年超３年以下」が２．６５倍、「同３年超５年以下」が２．９０倍、「同１０年超２５年以下」が３．１４倍、「同２５年超」が２．９０倍となった。 出所：MINKABU PRESS