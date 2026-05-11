バルセロナは10日、ラ・リーガ第35節のレアル・マドリー戦で2-0の勝利を収め、2連覇を決めた。試合当日に父が亡くなっていたハンジ・フリック監督は選手の姿勢に感謝を示している。『BBC』や『マルカ』が伝えた。今回のエル・クラシコは引き分け以上で2連覇が決まる大一番だった。だが、試合当日の未明にフリック監督の父が逝去。指揮官は「今朝、母から電話で父が亡くなったことを伝えられた」と話し、選手などに伝えるか迷っ