横浜魚類 [東証Ｓ] が5月11日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比30.4％増の2億3600万円に拡大したが、27年3月期は前期比15.3％減の2億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常損益は400万円の黒字(前年同期は1300万円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-0.3％→0.1％に改善した。 株探ニュース