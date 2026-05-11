放送作家の高田文夫氏（77）が11日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜木曜午前11時30分）に出演。左足首骨折から復帰したタレント松本明子（60）にツッコミを入れた。松本は10日付本紙のインタビュー企画「日曜日のヒロイン」に松葉づえ姿で登場していた。高田氏は「日曜日のヒロインってね、1ページどーんと日刊スポーツやるんですよ。1人取り上げて」と切り出した。「昨日はなんだよ