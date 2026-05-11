福岡高裁JR東海の男性社員＝当時（22）＝が2017年に自殺したのは、業務が原因で適応障害を発病したためだとして、福岡県に住む父親が、労災と認めなかった国の処分取り消しを求めた訴訟は11日までに、長時間労働やパワハラと自殺との因果関係を認め、原告側の逆転勝訴とした先月24日の福岡高裁判決が確定した。9日付。国側が期限までに上告しなかった。控訴審判決は、時間外労働（残業）は月100時間を超えることもあったと判断