20年に1度、伊勢神宮の社殿を建て替える式年遷宮(2033年)に向け、木材を運び入れる伝統行事「お木曳」が10日、三重県伊勢市で行われ、多くの芸能人たちも参加した。 【写真】そろいの鉢巻き＆法被で、神聖な行事のお手伝い 「お木曳」は地元住民のほか、「特別神領民」として事前予約の一般参加も可能。この日は奉曳車(ほうえいしゃ)と呼ばれる台車に大きな木を乗せ、市内中心部の陸路を人力で運ぶ「陸曳(おかびき)」が行わ