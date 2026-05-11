三重県南伊勢町で、特産「五ヶ所小梅」の収穫が始まりました。 【写真を見る】果肉が厚く鮮やかな漬け上りが特長 ｢五ヶ所小梅｣収穫始まる カメムシの被害が一部で出るも生育順調 三重･南伊勢町 「五ヶ所小梅」は、地元・五ヶ所湾からの潮風で生育に適度なストレスを受け、果肉が厚く、漬け上りの鮮やかさが特長です。 「やわらかいが漬けるとおいしい」 南伊勢町では30軒の農家が栽培していて、中西博道さんの園地でも2センチ