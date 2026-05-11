【tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition】 5月11日 予約開始 7月中旬 発売予定 価格：7,700円 タカラトミーは、「トミカ」の大人向けプレイセットシリーズ「tomica＋(トミカプラス)」より「「tomica GARAGE Smart STONE GRAY Standard Edition」が5月11日より予約受付を開始する。発売は7月中旬を予定し、価格は7,700円。 本商品は、こ