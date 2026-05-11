日本テレビは１１日、都内で記者会見を開き、新たな女性ラッパーの才能発掘を目的としたオーディション「ＧＯＬＤＥＮＭＩＣ」の開催を発表した。番組は今夏に同局にて放送される。プロジェクトのオーガナイザーを務める、ジャパニーズＨＩＰＨＯＰの第一人者Ｚｅｅｂｒａは「フィメールラッパーがものすごく台頭してきている。ちゃんとバックアップできるシチュエーションが作れたらいいなと思いました」と説明し、「さら