記事ポイント世界的ダンサー・振付師RIEHATAがプロデュースするダンスチーム「RHT.」と、ドイツ発スキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を担うダーマローラージャパンがスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーで、2021年にはD.LEAGUE初代王者を獲得した実績を持ちます両者のコラボレーション企画・イベント・SNSコンテンツなど、美容とダンスカルチャーを掛け合わ