藤山直美（67）に高畑淳子（71）、柄本明（77）にベンガル（74）吉田栄作（57）…と多彩でそれぞれに“主演級”の役者が集まった舞台。「面白くないわけがない」と足を運んだ。時は明治時代。田舎育ちのお辰（藤山）、麟太郎（〓田）は身分違いの恋で東京への駆け落ちを決意するが、なぜかお辰に横恋慕する銀蔵（柄本）も同行することになり…と思ったら、彼女は母（大津嶺子）の身を案じて残ることに。もはや何の駆け落ちか分