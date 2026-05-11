今日11日(月)は広い範囲で晴れて、日差しがたっぷり届く見込みです。各地で紫外線も強まるでしょう。5月は過ごしやすい季節ですが、紫外線量は非常に強い所も。外出の際はしっかりと対策を行ってください。11日は広く晴天西日本では紫外線が「非常に強い」今日11日(月)は高気圧に覆われて、全国的に晴れる所が多い見込みです。九州から関東では、最高気温が25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。日差しが強まるのに伴って紫外