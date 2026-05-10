明治安田J2・J3百年構想リーグ第16節、ロアッソ熊本は、10日にホーム最終戦を迎え、FC琉球と対戦しました。前半39分のロアッソ。バックパスが短くなったところを相手選手に奪われ、先制点を奪われます。取り返したいロアッソは、後半、琉球陣内で積極的にゴールを狙いますが、岩下のシュートは惜しくもゴール上に外れます。その後も得点を奪うことができなかったロアッソ。0対1でFC琉球に敗れ、連勝