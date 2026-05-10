服の襟元や袖口などに付いたファンデーションの汚れを無理なく落とす方法について、宅配クリーニング「coco−ara（ココアラ）」の公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【すごい】「えっ…きれい！」これが服に付いたファンデ汚れを落とす“テクニック”です！公式アカウントは「『うわ、付いた…』をなかったことに！！」「襟元・袖口・帽子のフチ…ファンデ汚れは『コットン＋クレンジングオイル』が正解です」