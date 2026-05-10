【J1百年構想リーグ WEST第16節】(パナスタ)G大阪 0-1(前半0-0)広島<得点者>[広]東俊希(68分)<警告>[広]川辺駿(49分)、新井直人(61分)主審:Damian Kos└G大阪は11連戦を黒星で終えてACL2決勝へ…広島が4試合ぶりの勝利