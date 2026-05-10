第31回NHKマイルカップを制したロデオドライブ（手前）＝東京競馬場第31回NHKマイルカップ（10日・東京11R1600メートル芝18頭、G1）1番人気のロデオドライブ（ダミアン・レーン騎乗）が1分31秒5で優勝し、G1初制覇で重賞初勝利を飾って1着賞金1億3千万円を得た。レーン騎手はこのレース初勝利で国内G1通算7勝目。辻哲英調教師はG1初勝利となった。ロデオドライブは中団後方で脚をためて最後の直線で外から末脚を伸ばし、ゴール