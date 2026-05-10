格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ．５３」（１０日、兵庫・ＧＬＩＯＮＡＲＥＮＡＫＯＢＥ）で、ケイト・ロータス（２８）がケイティ・ペレス（３２＝米国）に判定３―０で再起戦に勝利した。１Ｒは序盤にタックルからグラウンドに引き込まれ両脚で体を挟まれてクローズドガードに入れられたケイトだが、相手の関節技狙いをディフェンスして立ち上がることに成功。スタンドで鋭い打撃をヒットさせると、ラウンド終盤に狙われたテ