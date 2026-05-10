昨年の阪神ＪＦ、今年の桜花賞で２着に入っているギャラボーグ（牝３歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ロードカナロア）が次戦に予定していたオークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）を回避することが５月１０日、分かった。右前肢にフレグモーネを発症したため。管理する杉山晴調教師が明らかにした。同馬は先週、栗東に帰厩し、７日に栗東・坂路で５９秒６と初時計を出していた。杉山晴調教師は「今後は様子