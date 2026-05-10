◇大同生命SVリーグ男子チャンピオンシップ準決勝第2戦サントリー3―1名古屋（2026年5月10日Asueアリーナ大阪）レギュラーシーズン（RS）1位のサントリーが同4位の名古屋を3―1で撃破。初代王者に輝いた昨年に続くファイナル進出を決めた。最終決戦の舞台に王手を懸けた第2戦。名古屋はストレート負けを喫した第1戦と、全く違う姿で向かってきた。第1セット、サントリーは9―8とリードしながら、ここから4ポイント連続で